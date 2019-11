Eine neue Generation von Solarmodulen beschert dem Solarmodul-Produzenten Jinko Solar (WKN: A0Q87R) super Q3-Zahlen und tolle Aussichten. SD-Leser sind in der Pole Position, um davon zu profitieren.

Die Ergebnisse für das dritte Quartal gab es am 19. November. Diese wurden vom Markt sehr freundlich aufgenommen. Jinko-Aktien (ADS) machten an der NYSE einen Sprung von 14,87 US-Dollar auf 16,44 US-Dollar - ein Tagesgewinn von +10,55%.

Tolle Q3-Zahlen mit Brutto-Rekordgewinn

Zahlenmäßig reichte es bei Jinko Solar bei einem Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden US-Dollar für den höchsten Bruttogewinn, den das Unternehmen jemals auswies, nämlich 223 Millionen US-Dollar. Nach Steuern summierte sich der Gewinn auf 51 Millionen US-Dollar. Zu Jinkos Vorteil kamen im September-Quartal alle positiven Faktoren zusammen. Jinko-CEO Kangping Chen lässt sich mit folgenden Worten zitieren:

Ich freue mich, Ihnen über gute operative und finanzielle Ergebnisse für das dritte Quartal berichten zu können, was meiner Meinung nach einen Wendepunkt für unser Geschäft darstellt, da wir zunehmend von unserer Technologietransformation, unserer branchenführenden Kostenstruktur und dem Ausbau der Monokapazität profitieren werden. ... Wir sind sehr optimistisch, was unsere Wachstumsaussichten für das nächste Quartal und das gesamte Jahr 2020 betrifft. So erwarten wir, ...

