Zürich (www.fondscheck.de) - Die derzeitige Situation ist gerade politisch sehr interessant, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland von Swisscanto Asset Management International S.A.Wie gehe es tatsächlich in punkto Brexit weiter und was passiere mit Donald Trump, der zuletzt immer stärker unter Druck geraten sei. Entsprechend sei die globale wirtschaftspolitische Unsicherheit tendenziell hoch und verhindere nachhaltige Investitionen der Unternehmen. Sollten sich hier nicht bald einige Knoten lösen lassen, besteht die Möglichkeit, dass wir in das globale vielzitierte Rezessionsszenario eintauchen mit entsprechenden Auswirkungen an den Kapitalmärkten, so die Experten von Swisscanto Invest. Auf der anderen Seite würden Anzeichen einer Lösung wohl zu steigenden Renditen und damit zu Kursverlusten bei Anleihen führen, da die Bewertungen auf sehr hohe Niveaus geklettert seien. Das bedeute, dass es insgesamt wohl zu höherer Marktvolatilität an den Anleihenmärkten kommen sollte. ...

