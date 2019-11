Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der Paladin ONE (ISIN DE000A1W1PH8/ WKN A1W1PH) ist ein Aktienfonds, der primär in Aktien aus dem deutschsprachigen Raum investiert (Deutschland, Österreich und Schweiz), so die Experten der TELOS GmbH.Eine benchmarkorientierte Denkweise werde bewusst vermieden. Der absolute Vermögenserhalt stehe im Vordergrund. Langfristiges Ziel des Fonds sei das Erzielen einer durchschnittlichen Jahres-Rendite von 10%, bei einer im Vergleich mit gängigen Aktienindices deutlich geringeren Volatilität. ...

