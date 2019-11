Nachdem Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) in den letzten 14 Tagen eine unspektakuläre Generalversammlung, ein Desinvestment in Großbritannien, ein Desinvestment zur Fokussierung in Australien gemeldet hatte, gibt es heute die Ergebnisse der 71% Beteiligung Pepkor Holdings Limited. Die börsennotierte Tochter (Börsenkapitalisierung rund 61,93 Mrd. ZAR ungefähr 3,8 Mrd. EUR) mit rund 56.100 Mitarbeitern veröffentlichte um 12:00 Deutscher Zeit ihre Ergebnisse für das am 30.09.2019 endende Geschäftsjahr. Südafrika war schon vorher - nachdem Refinanzierungsprobleme aufgrund des ...

