++ Risikostimmung verbessert sich in Europa ++ DE30 versucht Gap zu schließen ++ Daimler und Continental outperformen am Montag ++An den europäischen Aktienmärkten sind am Montagmorgen Gewinne zu beobachten, da die Anleger auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China hoffen. Aktien aus Italien und Spanien sind die größten Outperformer, während Aktien aus Russland am meisten zurückbleiben. Erwähnenswert sind die heute veröffentlichten ifo-Indizes für November: Der Geschäftsklimaindex stieg wie erwartet von 94,7 auf 95 Punkte, ...

