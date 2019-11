Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des zunehmenden Missbrauchs des Internets durch einzelne Staaten einen weltweiten Gesellschaftsvertrag für das Internet gefordert. "Diese Idee unterstütze ich, weil es darum geht, das weltweit globale freie Netz überhaupt erst zu etablieren und allen zugutekommen zu lassen", sagte Altmaier auf dem Internet Governance Forum (IGF) der Vereinten Nationen in Berlin. Für ihn überwögen zwar die Vorteile des Internets, doch es gebe noch immer große Risiken und Gefährdungen.

"Wir erleben Versuche, die globale Entwicklung des Internets einseitig zu prägen, das Netz zu zentralisieren, den freien Fluss von Informationen und Daten zu filtern und zu steuern, Firewalls zu errichten und sich abzukoppeln", sagte Altmaier. Die Bundesrepublik setze sich deshalb dafür ein, das Internet gemeinsam mit Schwellen- und Entwicklungsländer sowie Parlamentariern weltweit Regeln zu unterwerfen.

Ziel sei es, "dass wir die Governance im Internet in diesem Multi-Stakeholder-Approach weiter stärken und festigen", sagte Altmaier. "Wir wollen auch erreichen, dass mittelständische Unternehmen besser eingebunden werden." Dazu sei eine Charta für den Mittelstand und für Internetregeln erarbeitet worden, die noch während der UN-Konferenz vorgestellt werde. In Deutschland habe Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) die Grundprinzipien "bereits anerkannt und unterschrieben", so der Wirtschaftsminister.

Die Europäische Union habe bisher noch keine offizielle Unterschrift geleistet, "weil wir glauben, dass ein bisschen mehr Ambitionen dem Dokument nicht schaden würden". Die EU sei da ehrgeiziger. "Das bedeutet keine Ablehnung dieses Dokuments", betonte Altmaier. Es sei aber wichtig, dass sich zu möglichst viele Länder und Regionen der Welt zu diesen Basisregeln bekennen.

Angesichts der "Bedenken und Restriktionen aus vorgeblichen Sicherheiterwägungen" in Ländern wie China oder Russland müsse dieser Prozess "behutsam, aber entschieden" vorangetrieben werden. Bei einem Ministertreffen am Morgen seien sowohl Vertreter aus China, Russland wie auch aus afrikanischen Staaten zugegen gewesen, die sich "vehement" für diese Ziele ausgesprochen hätten, "insbesondere auch für den Multi-Stakeholder-Approach".

Das Internet Governance Forum (IGF) ist das weltgrößte Treffen seiner Art und wird von den Vereinten Nationen organisiert und erstmals in Deutschland ausgerichtet. Die Bundesrepublik unterstützt in diesem Prozess das IGF-Sekretariat mit jährlich 1 Million US-Dollar bis zum Ende des deutschen Mandats 2025. Für das Treffen bis Freitag haben sich über 5.000 Teilnehmer aus 163 Staaten angekündigt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 06:37 ET (11:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.