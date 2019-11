Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat ihre neue Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN1M1/ WKN A2YN1M) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro in vollem Umfang platziert, so die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...