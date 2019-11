Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat die 10-Jahres-Performance der relevantesten Aktien- und Mischfonds-Vergleichsgruppen ausgewertet, um deren Renditepotenzial für die Altersvorsorge aufzuzeigen, so die Experten von Scope Analysis.Ab 2020 würden in Deutschland die Babyboomer in Rente gehen und das deutsche Rentensystem vor immense Herausforderungen stellen. Diese Erkenntnis sei nicht neu. Seit langem schon würden Experten und Politiker auf die private Altersvorsorge drängen, um die Lücke zwischen Lohn- und Rentenniveau zu verkleinern. Das Deutsche Aktieninstitut habe in einer Beispielrechnung ermittelt, dass ein Sparer, der 3% bzw. 4% seines Bruttojahreseinkommens anlege, eine Rendite von 4,3% respektive 3,4% erzielen müsste, um seine Rentenlücke zu schließen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...