Mainz (ots) - ab Freitag, 29. November, 18.30 UhrMit ErstausstrahlungenMit aktuellen Magazinen, Dokumentationen und Dokumentarfilmen widmet 3sat dem Thema Klimawandel von Freitag, 29. November 2019, bis Montag, 16. Dezember 2019, einen Programmschwerpunkt: 3sat berichtet auch vom UN-Klimagipfel, der vom 2. bis zum 13. Dezember 2019 in Madrid stattfindet.Ob die ökologische Wende gelingen kann, ist inzwischen zu einer Frage des Überlebens geworden. Zum 20-jährigen Jubiläum des 3sat-Wissenschaftsmagazins "nano" stellt die Dokumentation "nano spezial: Ökochancen - Alternativen für eine nachhaltige Zukunft" von Ingolf Baur am Freitag, 29. November 2019, 18.30 Uhr, (Erstausstrahlung) zukunftsweisende Projekte vor, die zeigen, wie wir nachhaltig leben und wirtschaften können. Mit Kabarettist Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig, Zukunftsforscherin Christiane Varga und Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Über aktuelle Themen und Entwicklungen beim Klimagipfel in Madrid hält "nano" in der werktäglichen Magazinsendung ab Montag, 2. Dezember 2019, 18.30 Uhr, auf dem Laufenden. Am Dienstag, 3. Dezember 2019, 18.30 Uhr, stellt Gregor Steinbrenner in "nano: Chile - grüne Hoffnung für die Welt" (Erstausstrahlung) verschiedene Projekte vor, die unter anderem den Kupferabbau in Chile - dem Land, in dem der UN-Klimagipfel ursprünglich hätte stattfinden sollen - ökologischer werden lassen. Zum Abschluss des Gipfels, am Freitag, 13. Dezember 2019, berichtet 3sat in "nano spezial: Live aus Madrid". Am Montag, 16. Dezember 2019, fasst "nano" die Ergebnisse des Gipfels zusammen.Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel immer schneller an: 700 Millionen Menschen an den Küsten sind schon jetzt betroffen. Die Dokumentation "Erde unter Wasser - Wohnen im Klima-Chaos" (Erstausstrahlung) am Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20.15 Uhr, stellt visionäre Projekte für ein Leben auf und mit dem Wasser vor. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Dokumentation "Unter Wasser - Megacities in Gefahr"."wissen aktuell: Kunststoff überall. Wege aus der Plastikflut" (Erstausstrahlung) widmet sich am Donnerstag, 5. Dezember 2019, um 20.15 Uhr dem weltweiten Plastikproblem und möglichen Lösungen. Die Dokumentation fragt auch, warum der Anteil alternativer, biologisch gut abbaubarer Kunststoffe so gering ist, und es Verbrauchern so schwer gemacht wird, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten.Am Montag, 9. Dezember 2019, 22.25 Uhr, zeigt 3sat Jasmin Herolds Dokumentarfilm "Dark Eden" (Deutschland, 2018, Erstausstrahlung): Fort McMurray in Kanada gilt als das weltgrößte Fracking-Terrain und die am schnellsten wachsende Region Nordamerikas. Zwei Jahre lebte und recherchierte die Filmemacherin in diesem unwirtlichen Ort mit seinen winterlichen Durchschnittstemperaturen von minus 20 Grad. Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes erzählen in dem Dokumentarfilm von ihrem Leben und dem Tribut, den sie und die Umwelt dafür zahlen.Am Mittwoch, 10. Dezember 2019, 22.25 Uhr, zeigt 3sat den Dokumentarfilm von Bonni Cohen und Jon Shenk "Immer noch eine unbequeme Wahrheit: Unsere Zeit läuft" (USA, 2017) mit Al Gore als deutsche Free-TV-Premiere. Die Fortsetzung des Dokumentarfilms "Eine unbequeme Wahrheit" ist eine kritische Bestandsaufnahme des US-Politikers Al Gore. Er untersucht auch die Erfolge und Misserfolge seiner eigenen weltweiten Bemühungen für eine nachhaltigere Umweltpolitik.Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, beschäftigt sich auch "Wissenschaft am Donnerstag" mit dem Klima: Um 20.15 Uhr zeigt 3sat die Dokumentation "Steigende Pegel - wenn das Wasser kommt" (Erstausstrahlung). Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Die Wasserkrise". Wird Wassermangel nicht nur durch wirtschaftliche Produktionsweisen und persönliche Verschwendung, sondern auch durch einen menschengemachten Klimawandel ausgelöst? Welche Einsparmöglichkeiten gibt es für die Verwendung von Wasser im Alltag und welche Modelle gibt es für ein Wasser-Recycling? Diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen.Am Freitag, 13. Dezember 2019, 19.20 Uhr, kommen in "Kulturzeit extra: Kampf ums Klima - zwischen Rebellion und Realpolitik" (Erstausstrahlung) junge Klimaaktivisten zu Wort. Gemeinsam mit ihnen sucht das 3sat-Magazin "Kulturzeit" nach konstruktiven Antworten für die Zukunft und diskutiert, vor welchen Herausforderungen und Chancen die Welt in Sachen Klimawandel aus ihrer Sicht steht. Um 21.00 Uhr folgt das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Die Macht der Treibhausgase. Wie CO2 unsere Wirtschaft verändert" (Live). Bis 2030 will Deutschland mit dem Klimaschutzpaket 40 Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen - und den Löwenteil verursacht die Wirtschaft. Wann rechnet es sich für Unternehmen, klimaneutral zu produzieren?