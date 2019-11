~ Der Fonds erreicht erstes Closing und richtet sich an Vorreiter der Finanzdienstleistungstechnologie im Frühstadium ~

MiddleGame Ventures (MGV), eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf Finanztechnologie, gab heute die Auflage eines neuen Fonds mit Schwerpunkt auf Lead-Investitionen in Europa und Nordamerika in der Postseed-, Series-A- und Series-B-Phase bekannt.

Der Venture Fund I von MGV hat das erste Closing erreicht. Das Zielvolumen beim Final Closing liegt bei 150 Millionen Euro. Er legt den Schwerpunkt auf Beteiligung und Kooperation mit Start-ups im B2B- und B2B2C-Bereich, welche die Transformation von Finanzdienstleistungen beim analogen hin zum digitalen und zentralen hin zum dezentralen Umstieg vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf Middleware- und Backoffice-Lösungen liegt. Sein Aufgabenbereich sind Basistechnologien wie RegTech, digitale Identitäten, "FinData" und kryptofähigen Infrastrukturen für Bankwesen, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Zahlungsverkehr und Kapitalmärkte.

Der Luxembourg Future Fund (LFF) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) fungieren als Ankerinvestoren des neuen MGV-Fonds. Einer der Investoren neben weiteren institutionellen und strategischen Instituten sowie Family Offices ist S&P Global. Es können sich noch weitere institutionelle und private Investoren an dem Fonds beteiligen, bevor Ende 2020 das finale Closing erfolgt.

Pascal Bouvier, Veteran für FinTech-Beteiligungen, hat MGV gemeinsam mit Michael Meyer und Patrick Pinschmidt gegründet. Er führte aus: "Wir freuen uns, neues Kapital namhafter Investoren zu erhalten, um hervorragende, transformative Unternehmen in Europa und den USA mit unserem stark schwerpunktorientierten Fonds zu unterstützen. Unsere Investoren sind sich einig, dass in der Zusammenarbeit mit Unternehmern, etablierten Finanzinstituten und Regulierungsbehörden erfahrene Spezialfonds sehr gute Voraussetzungen haben, um in von einem finanziellen und technologischen Spannungsfeld und erheblichen regulatorischen Einschränkungen geprägten Umfeld zu gedeihen. Wir freuen uns, unsere Plattform für Investoren und die nächste Welle von Innovatoren bereitzustellen, die schwierige Probleme lösen und die Branche neu strukturieren."

Patrick Nickels, Verwaltungsratsvorsitzender des Luxembourg Future Fund, ergänzte: "Wir freuen uns über unsere Rolle als Investor des Fonds von MiddleGame Ventures mit Schwerpunkt auf der Unterstützung von Finanztechnologieunternehmen in der Frühphase. Nach Ansicht des Luxembourg Future Fund wird dieses Engagement dazu beitragen, die Finanztechnologiebranche in Europa zu stärken und positive Nebeneffekte in Luxemburg zu erzeugen. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Diversifizierung ist dies ein strategischer Sektor für Luxemburg und wir freuen uns, zu seiner weiteren Entwicklung beizutragen."

"Wir freuen uns sehr, MiddleGame Ventures bei seinem neuen Fonds als Ankerinvestor zu unterstützen", sagte Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF. "Der EIF legt einen besonderen Schwerpunkt auf Innovation in Europa und wir hoffen, dass dieser Fonds mit Fokus auf in der Finanztechnologie tätigen Unternehmern uns bei diesem Ziel unterstützen wird."

Partner von MGV, darunter Ripple, Tandem Bank, SimpleSurance, Coverhound und CompareAsia, haben in den letzten zehn Jahren über 300 Millionen US-Dollar in Finanzdienstleistungsunternehmen in der Frühphase investiert. Der neue Fonds von MGV hat bereits drei repräsentative Investments an einer digitalen Plattform für Kapitalmärkte und Start-ups für Bankendienstleistungen und Big-Data-Analytik in Großbritannien (Nivaura, Railsbank und Gardenia Technologies) getätigt.

ENDE

Über MiddleGame Ventures

MiddleGame Ventures (MGV) ist eine führende Risikokapitalgesellschaft für Finanzdienstleistungstechnologie. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Innovationen im Finanzsektor, da Unternehmen sich für die Wettbewerbsfähigkeit und Kundenbetreuung im digitalen Zeitalter neu aufstellen.

MGV verfolgt die zentrale These, dass die Disruption der Geschäftsmodelle von Banken, Zahlungsverkehr, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung und Versicherungen durch neue Vermittler zu einer grundlegenden Neugestaltung der alteingesessenen Unternehmen führen und völlig neue Wertschöpfungsketten schaffen wird.

MGV ist aufgrund der umfangreichen Erfahrung des Gründungsteams bei Investments, operativem Geschäft und Regulierung gut aufgestellt, um zur Renaissance der Finanzdienstleistungen beizutragen.

MGV wurde 2018 von Pascal Bouvier, Michael Meyer und Patrick Pinschmidt gegründet. Bouvier und Meyer verfügen als Mitbegründer von Route 66 Ventures und Berater von Santander InnoVentures über umfangreiche Erfahrungen bei FinTech-Investitionen. Pinschmidt war leitender Beamter des US-Finanzministeriums, nachdem er ein Jahrzehnt lang als Analyst für Sell-Side Research für Morgan Stanley und Merrill Lynch tätig war.

MGV hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in Dublin und Washington DC.

MGV besitzt und betreibt zudem NadiFin, einen Beschleuniger für europäische Start-ups in der Wachstumsphase (www.nadifin.com) mit Sitz in Luxembourg.

Weitere Informationen über das Team, die Strategie und das Portfolio von MGV finden Sie unter www.middlegamevc.com.

Über den Europäischen Investitionsfonds

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Gruppe der Europäischen Investitionsbank. Seine zentrale Aufgabe ist die Unterstützung der Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa durch Hilfestellung beim Zugang zur Finanzierung. Der EIF gestaltet und entwickelt Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzierungsinstrumente, die speziell auf dieses Marktsegment ausgerichtet sind. In dieser Funktion fördert der EIF die Ziele der EU zur Unterstützung von Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

Über den Luxembourg Future Fund

Der Luxembourg Future Fund (LFF) ist ein 150 Millionen Euro schwerer Beteiligungsfonds, der 2015 von der Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI, 120 Millionen Euro) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF, 30 Millionen Euro) eingerichtet wurde. Neben seiner Rolle als Investor fungiert der EIF als Berater des LFF und übernimmt Beratungs-, Betriebs-, Berichterstattungs- und Ausführungsaufgaben für Beteiligungen. Der LFF investiert in Risikokapitalfonds und koinvestiert in innovative KMU aus dem Technologiebereich, die sich in der Früh- oder Wachstumsphase befinden. Dabei verfolgt er eine zweifache Zielsetzung: Er will den Investoren eine risikoadäquate Kapitalrendite bieten und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung und Diversifizierung der Luxemburger Wirtschaft fördern.

