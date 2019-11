Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima steigt im November leicht

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im November leicht aufgehellt. Der von Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 95,0 (Oktober revidiert: 94,7) Punkte. Das ist der höchste Stand seit Juli 2019. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 95,1 Punkte prognostiziert. Vorläufig waren für Oktober 94,6 Punkte gemeldet worden. "Die deutsche Konjunktur zeigt sich widerstandsfähig. Das Ifo-Institut rechnet mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent im vierten Quartal", kommentierte das Ifo-Institut die Daten.

KfW: Teileinigung im Handelsstreit stützt Ifo-Index

Der leichte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im November kommt für KfW-Volkswirt Klaus Borger nicht überraschend: "Nicht nur die in Aussicht gestellte erste Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit sorgte im Befragungszeitraum für einige Lichtblicke, sondern auch die zuletzt spürbar gesunkene Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits", schreibt Borger in einem Kommentar. Gleichwohl bleibe die Wirtschaft verwundbar und anfällig für schlechte Nachrichten, solange die Industrie nicht auf einen Wachstumspfad zurückgefunden habe.

Commerzbank: Ifo-Anstieg macht Rezession unwahrscheinlicher

Der leichte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im November stellt nach Aussage der Commerzbank zwar kein Wendesignal für die deutsche Konjunktur dar, ist aber trotzdem positiv zu sehen. "Schließlich verringert die in den vergangenen Monaten zu beobachtende Stabilisierung des Ifo-Geschäftsklimas die Gefahr, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten in eine ausgeprägte Rezession abrutscht, bei der die Investitionen einbrechen und die Arbeitslosigkeit merklich steigt", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar.

Unicredit: Euroraum-Inflation steigt auf 0,9 Prozent

Unicredit erwartet, dass die Verbraucherpreise im Euroraum im November mit einer Jahresrate von 0,9 (Oktober: 0,7) Prozent gestiegen sind. Maßgeblicher Treiber waren laut Unicredit die Kernverbraucherpreise, für deren Jahresrate die Bank einen Anstieg auf 1,2 (1,1) Prozent prognostiziert. Ursache hierfür sei ein statistischer Effekt aus der Messung von Pauschalreisepreisen in Deutschland. Auch die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Inflationsanstieg auf 0,9 Prozent. Eurostat veröffentlicht die Daten am Freitag um 11.00 Uhr.

Scholz: Energiewende ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Energie- und Mobilitätswende als Chance für die künftige ökonomische Entwicklung in Deutschland bezeichnet. "Wir haben die technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, es zu machen", sagte Scholz beim "Energiewende-Kongress 2019" der Deutschen Energie-Agentur (Dena) in Berlin. Dies sei dann eine Einladung an viele andere, es ebenfalls zu tun - gelinge es Deutschland, auf klimafreundliche Technologien umzustellen, würden andere folgen.

Scholz sieht nach CDU-Parteitag Rückenwind für große Koalition

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Ergebnis des CDU-Parteitags auch als Signal für den Fortbestand des schwarz-roten Regierungsbündnisses gewertet. Es habe sich gezeigt, "dass in der Union kein Zweifel an der Fortsetzung der großen Koalition besteht", sagte Scholz im Deutschlandfunk. Auch die jüngst im Kabinett getroffenen Beschlüsse seien vom Parteitag akzeptiert worden.

Altmaier fordert globalen Gesellschaftsvertrag für das Internet

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des zunehmenden Missbrauchs des Internets durch einzelne Staaten einen weltweiten Gesellschaftsvertrag für das Internet gefordert. "Diese Idee unterstütze ich, weil es darum geht, das weltweit globale freie Netz überhaupt erst zu etablieren und allen zugutekommen zu lassen", sagte Altmaier auf dem Internet Governance Forum (IGF) der Vereinten Nationen in Berlin. Für ihn überwögen zwar die Vorteile des Internets, doch es gebe noch immer große Risiken und Gefährdungen.

Kanzleramtschef: Union soll künftiges Digitalministerium führen

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat ein eigenes Digitalministerium in der Bundesregierung ins Spiel gebracht und den Anspruch der Union darauf erhoben. "Alle Ministerien, die einen starken Digitalbezug haben - Innenministerium über E-Government oder Wirtschaft, Bildung und Forschung, Verkehr mit der digitalen Infrastruktur - das sind alles Unions-Ministerien", sagte Braun der RTL/n-tv-Redaktion Frühstart. Das inhaltliche Interesse an den Themen liege daher sehr stark bei der Union.

SPD fordert in Industriestrategie stärkere Rolle des Staates

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert eine Industriepolitik, die unter anderem auch eine stärkere Rolle des Staates in bestimmten Bereichen vorsieht. Bei ihrer Sitzung am Montagabend will die Fraktion dazu ein 15-seitiges Grundsatzpapier beschließen. Gefordert wird darin unter anderem, "es zu ermöglichen, den Ausverkauf wichtiger Technologien zu verhindern". "Dazu muss eine zeitlich befristete Beteiligung des Staates an Unternehmen wichtiger Schlüsselindustrien über einen Staatsfonds ermöglicht werden", heißt es in dem Papier mit dem Titel "Sozialdemokratische Industriepolitik: Wachstum für gute Arbeit fördern", in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Datenleck belegt Ausmaß der Unterdrückung der Uiguren in China

Ein Datenleck in der chinesischen Regierung hat das Ausmaß der Unterdrückung der Minderheiten der Uiguren in China belegt. Geheim eingestufte Regierungsdokumente, die dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) vorliegen und am Sonntag von 17 internationalen Medien veröffentlicht wurden, dokumentieren, wie die massenhafte Inhaftierung der muslimischen Minderheit in Lagern in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas organisiert wird.

Bundesregierung besorgt über Lage der Uiguren in China

Die Bundesregierung verfolgt "mit größter Sorge" die Menschenrechtssituation der Uiguren in China und wird Medienberichte über Menschenrechtsverstöße in Gesprächen mit Peking thematisieren. Regierungssprecher Steffen Seibert forderte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass der Menschenrechtsbeauftrage der Vereinten Nationen ungehinderten Zugang zu den Einrichtungen bekommen müsse. Sanktionen gegen China fordert die Bundesregierung aktuell allerdings nicht.

