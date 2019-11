Die wasserdichte, mobile Ladestation passt problemlos in jeden Kofferraum und ermöglicht E-Autofahrern stets eine einfache, sichere und schnelle Ladung.Cham - Die Juice Technology AG hat mit der mobilen Ladestation für Elektroautos JUICE BOOSTER 2 in der Kategorie "Automotive Parts and Accessoires" den German Design Award für exzellentes Design gewonnen. Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung. Hierüber sollen einzigartige Gestaltungstrends entdeckt...

Den vollständigen Artikel lesen ...