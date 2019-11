Die Automobilindustrie hat einen großen Entwicklungsfortschritt bei autonomen Fahrzeugprototypen vom Pkw bis zum Nutzfahrzeug gemacht. Hierzu zählen unter anderem Lidar, Radar, Kameras und andere Sensoren zur Umfelderfassung eines Fahrzeugs sowie CPUs und SoCs zur intelligenten Verarbeitung des in einem autonomen Fahrzeug generierten Datenstroms. Die entscheidende Frage ist aber, was müssen autonome Fahrzeuge haben, um zum Mainstream zu werden?

Testfahrzeuge gelten zwar als Sprungbrett zur Serienreife. Es gibt aber keinen direkten Übergang von einem Testfahrzeug, wie es heute auf der Straße fährt, zu autonomen Fahrzeugen, die in Zukunft beim Händler erhältlich sein sollen. Ein Testfahrzeug ist ein Vehikel, an dem Entwickler arbeiten, von dem sie lernen und das sie verbessern können. Mit einem solchen Fahrzeug können Entwickler ihre Systeme kontinuierlich bearbeiten und neue Ideen in einem realen Umfeld erproben, müssen aber auch akzeptieren, dass es nicht immer wie gewünscht funktioniert. In Summe lernen Entwicklungsteams aus den Ergebnissen und verbessern ihre Systeme dabei bis zur Serienreife.

Bei serienreifen autonomen Fahrzeugen liegt die Messlatte höher. Das Fahrzeug muss kontinuierlich und jederzeit sicher funktionieren. Das bedeutet, dass Fahrzeuge nicht nur ausfallsicher, sondern fehlertolerant sein müssen - was eine große technische Herausforderung ist. Auf dem Weg zu serienreifen autonomen Fahrzeugen müssen sich Fahrzeugentwickler dabei mit fünf Fragen auseinandersetzen.

1. Wie ändern sich Daten- und Testanforderungen für Level 3 bis 5?

Fahrzeuge für Level 3 bis 5 unterliegen strengen Normen. Bei diesen Ebenen ist der Mensch nicht mehr Teil des Systems. Es ist davon auszugehen, dass hier niemand mehr als Absicherung bereitsteht. Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen der Norm ISO 26262 Rechnung zu tragen, sind neue Funktionen und höhere Verarbeitungsleistung erforderlich. Die Entwickler versuchen ausfallsichere Fahrzeugsysteme zu entwerfen, entsprechend dem heutigen Stand der Technik der funktionalen Sicherheit. Fahrzeugsysteme der Level 3 bis 5 müssen zudem künftig fehlertolerant sein. Das heißt, Systeme müssen einen vollen oder eingeschränkten Betrieb ihrer Funktionen selbst beim Auftreten von Fehlern beziehungsweise Ausfall gewährleisten.

Daher sind Systeme auch auf die erfolgreiche Bewältigung aller "Was-wäre-wenn-Szenarien" ...

