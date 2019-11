In Köln ist am Montagmorgen ein 69-Jähriger in der Materialausgabe eines Baumarktes von herabfallenden Baustoffen erschlagen worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Kölner mit mehreren Helfern Rigipsplatten aus dem Warenlager in sein Fahrzeug geladen, als ein Palettenturm umstürzte, teilte die Polizei mit.



Der Rentner schaffte es offenbar nicht mehr auszuweichen - er wurde von der schweren Last der Baustoffe getroffen. Ein Notarzt leitete Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos verliefen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, die Sicherungsvorkehrungen in dem Ausgabebereich zu begutachten.