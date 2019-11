=== 01:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei der Greater Providence Chamber of Commerce 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Einbeck *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: 9,6 Punkte zuvor: 9,6 Punkte *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate (08:15 Telefonkonferenz), Berlin 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 08:00 IT/Enel SpA, Capital Markets Day mit Bekanntgabe Strategieplan 2020-2022, Mailand *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Oktober 09:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Vorstellung des Berichts zu den Folgen des Klimawandels in Deutschland, Berlin 09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bafa-Präsident Safarik, PK zu organisatorischen Veränderungen/neue organisatorische Strukturen und Stellen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Berlin *** 09:30 DE/Scout24 AG, Kapitalmarkttag, München 10:00 DE/Bundestag, 2./3. Lesung des Haushaltsentwurfs 2020 (bis 29.11.), Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres, Eröffnung des Internet Governance Forum (IGF) - bis 29.11., Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 126,6 zuvor: 125,9 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch im Kanzleramt, Berlin 17:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim ifs Wohnungspolitischem Forum des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der New York Association for Business Economics *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Diamontech AG, Bekanntgabe Ausgabepreis ===

