SiFi Networks: Bau eines der größten privatfinanzierten Open Access Fiber Networks in den USA eingeleitet DGAP-News: SiFi Networks / Schlagwort(e): Sonstiges SiFi Networks: Bau eines der größten privatfinanzierten Open Access Fiber Networks in den USA eingeleitet 25.11.2019 / 15:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bau eines der größten privatfinanzierten Open Access Fiber Networks in den USA eingeleitet LOS ANGELES (Kalifornien) / ACCESSWIRE / 25. November 2019 / Der Bau des stadtweiten Glasfasernetzes in Fullerton ist in vollem Gange. Das Netz wird eines der größten privatfinanzierten Open Access Networks in den USA darstellen, das jedes Privathaus und Unternehmen in Fullerton anschließt. SiFi Networks ist dabei, den amerikanischen Markt durch den Aufbau eines privatfinanzierten Open Access Networks zu revolutionieren, das den Anwohnern und Unternehmen von Beginn an die Wahl bei den Internetanbietern ermöglicht. "Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine Reihe von außergewöhnlichen Partnern zusammenzubringen, um dieses Netz zu errichten. Unsere Internetanbieter GigabitNow und Ting sind in der Branche für ihre konkurrenzfähigen Preise und ihren hervorragenden Kundendienst bekannt", kommentierte Ben Bawtree-Jobson, CEO bei SiFi Networks. "Wir freuen uns, mit dem Aufbau des Fullerton FiberCity-Netzes zu beginnen und weitere FiberCities in den gesamten USA zu errichten", fügte Bawtree-Jobson hinzu. Das Netz wird nicht nur der Stadt Fullerton zugutekommen, sondern bietet auch Dienstleistern (seien es Internetanbieter oder andere Dienstleister) die Möglichkeit, ohne den hohen Kapitaleinsatz, der mit dem Aufbau eines Netzes verbunden ist, Zugang zu diesen Märkten zu erhalten. "Das Einzigartige an unserem Netz ist, dass es von Anfang an für sämtliche Anwendungen gebaut wird, was es renommierten Dienstleistern erlaubt, Zugang zum Netz zu haben, ohne selbst separate Netze aufbauen zu müssen - dies reduziert die Beeinträchtigungen für die Stadt und senkt langfristig die Kosten für sämtliche Dienstleister", so Bawtree-Jobson. Die Stadt Fullerton wird das Netz nutzen können, um Smart City-Anwendungen zu ermöglichen, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und neue Unternehmen anzuziehen. "Es gibt jetzt eine Fülle von verfügbaren Smart City-Optionen, nachdem wir über die Infrastruktur für deren Umsetzung verfügen. Das Fullerton FiberCity-Netz wird nicht nur unseren Bürgern und Unternehmen einen Zugang zum Internet über Glasfaser erlauben, sondern auch der Stadt die Möglichkeit bieten, zu prüfen, welche Smart City-Anwendungen für Fullerton sinnvoll sind", kommentierte Bürgermeister Silva. Fullerton ist die erste der FiberCities von SiFi Networks, wobei jedoch 2020 der Bau in zahlreichen weiteren Städten in den USA beginnen wird. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter www.fullertonfibercity.com -ENDE- Hinweis für die Redaktion: * Fullerton wird eine der größten privatfinanzierten Open Access FiberCities in den USA * Auf dem Foto sind Ben Bawtree-Jobson, CEO von SiFi Networks, und der Bürgermeister von Fullerton, Silva, zu sehen. https://www.accesswire.com/users/newswire/images/567787/image-20191123070221-2.jpeg Über SiFi Networks SiFi Networks ( www.sifinetworks.com) ist ein internationaler Netzentwickler. Wir sind stolz auf unsere innovativen Konstruktionsmethoden, unsere Finanzmodellierung und Zusammenarbeit. SiFi Networks finanziert, errichtet und betreibt modernste Glasfasernetze für die ganze Gemeinde, die es Internetanbietern ermöglichen, Anwendungen der nächsten Generation, einschließlich superschnellem Internet, Video und Telefon, anzubieten. Zusätzlich zum sehr erfahrenen internen Team von SiFi Networks arbeiten wir mit etablierten und preisgekrönten Unternehmen zusammen, die über eine unvergleichliche Erfahrung auf diesem Sektor verfügen. GigabitNow GigabitNow bietet Gemeinden jeder Größe ein schnelles, zuverlässiges und erschwingliches Glasfaser-Internet ohne Bandbreiteneinschränkungen und Datenschutzbedenken. GigabitNow stellt eine Komplettlösung für die Entwicklung, Errichtung, den Betrieb und Support von Gigabit-Glasfasernetzen auf Gemeindeebene zur Verfügung. GigabitNow, einer der erfahrensten FTTH (Fiber-to-the-home)-Internetanbieter in den Vereinigten Staaten, ist ein Unternehmensbereich von IsoFusion Incorporated. IsoFusion ( www.isofusion.com) ist einer der größten in Privatbesitz befindlichen Internet- und Serverhousing-Anbieter im Bundesstaat Washington. 1991 noch unter dem Namen ISOMEDIA gegründet, bietet IsoFusion die volle Bandbreite an Diensten einschließlich Managed Data Center und Serverhousing, maßgeschneiderten Cloud Computing-Lösungen, kommerziellen Glasfaser- und Ethernetanschlüssen, Hosting- und Dedicated Server-Optionen und technologischer Beratung für Unternehmen mit nationaler Präsenz an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gigabitnow.com. Ting Ting Internet ( https://ting.com/internet) gehört zu Tucows, einem 1993 gegründeten unauffälligen, aber erfolgreichen Internetunternehmen, das seinen Ruf durch die Bereitstellung einer herausragenden Kundenerfahrung und als Anbieter von Produkten aufgebaut hat, die die Leute wirklich wollen. Ting baut, betreibt und bietet Dienste auf Glasfasernetzen in ausgewählten Märkten in den USA an. Das Unternehmen unterscheidet sich von seinen Konkurrenten durch das Angebot eines superschnellen symmetrischen Gigabit-Glasfaser-Internetzugangs, eine umfassende örtliche Präsenz und einen Kundendienst, der seinem Namen gerecht wird. Fullerton wird der achte Markt von Ting und der erste in Südkalifornien sein. Weitere Informationen über Ting Fullerton finden Sie unter ting.com/Fullerton. Um weitere Informationen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit den folgenden Personen in Kontakt: Sara Pickstock, SiFi Networks Communications, E-Mail: sara@sifinetworks.com Dan Sivils, GigabitNow, Tel.: (206) 905-8060, E-Mail: dan@gigabitnow.com Monica Webb, Ting Internet, E-Mail: monica@ting.com QUELLE: SiFi Networks