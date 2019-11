Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Großteil der Umsätze in Bitcoin in China gemacht werden, erahnt man, dass diese Transaktionen plausibel wenigstens zum Teil der Motivation geschuldet sein können, die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen des chinesischen Yuan zu umgehen. Man kauft Bitcoin gegen Yuan, kauft mit den Bitcoins in den USA entweder einen Vermögenswert oder man verkauft es gegen Dollar.Dass dies der Besitzerin des Geldmonopols, der chinesischen Zentralbank, nicht gefällt, liegt auf der Hand. Die Warnung, die es deshalb am 21.11.2019 veröffentlichte, hat deshalb zum Ziel, illegal betriebene Kryptowährungs-Börsen zu blockieren und stillzulegen.

