Mit Kursverlusten startete die thyssenkrupp-Aktie in die neue Handelswoche: Am frühen Montag-Nachmittag lag das Papier im Xetra-Handel mit rund 3% im Minus. Da wirkten wohl noch die Zahlen für as abgelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 nach, das bei thyssenkrupp Ende September 2019 endete. Am 21.11. hatte thyssenkrupp dazu die Zahlen veröffentlicht. Trotz "schwierigem konjunkturellem Umfeld" waren Umsatz und Auftragseingang immerhin um jeweils ca. 1% auf jeweils rund 42 Mrd. Euro gestiegen. Die "Industriegütergeschäfte" ... (Peter Niedermeyer)

