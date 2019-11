Nel Asa hat sich jüngst wieder etwas nach oben bewegt. Das Unternehmen konnte auch am Montag im frühen Morgenhandel weitere + 1 % für sich verbuchen. Die Aktie hat sich relativ deutlich im Aufwärtstrend stabilisiert. Jüngster Kurstreiber sind Einschläge auf der Nachrichtenseite, die allerdings wieder in steigende Notierungen mündeten. Nel Asa: Stabiler als gedacht Wir hatten an dieser Stelle bereits davon berichtet, dass das Unternehmen Nikola gemeldet hatte, deren Batterien würden nun eine deutlich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...