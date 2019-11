Straßburg/Bonn (ots) - Nun kann die neue EU-Kommission wohl endlich an die Arbeit gehen. In der fünften Sitzungswoche des EU-Parlaments in Straßburg, nach der Europa-Wahl im Mai diesen Jahres, wird Ursula von der Leyen mit Ihrem Team Kommissarinnen und Kommissare die letzte parlamentarische Hürde nehmen.Von der Leyen selbst war bereits Mitte Juli zur neuen Kommissionschefin gewählt worden. Anschließend suchte sie sich ihr Team zusammen: zwölf Kandidatinnen und 14 Kandidaten sollten die neue Kommission bilden. Doch drei Kandidaten wurden von den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments abgelehnt. Noch vor Beginn der offiziellen Anhörungen fielen die rumänische Anwärterin Rovana Plumb und ihr ungarischer Kollege Laszlo Trocsanyi wegen finanzieller Interessenkonflikte durch. Dann lehnte das Parlament auch die Französin Sylvie Goulard ab, die von Emmanuel Macron ins Rennen geschickt worden war. Die neuen Vorschläge aus Frankreich, Thierry Breton, Oliviér Varhelyi für Ungarn und Adina Valean für Rumänien haben die Anhörungen inzwischen erfolgreich absolviert. Aber, bevor die neue EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 1. Dezember Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker wird, muss das EU-Parlament in Straßburg ihr neues Team absegnen.Am Dienstag, 26. November 2019, beginnt die Live Übertragung bei phoenix um 8.45 Uhr mit dem Europatalk. Zu Gast bei phoenix-Reporter Jean-Christoph Nüse diskutieren Daniel Caspary, MEP /EVP, mit der französischen Abgeordneten Fabienne Keller, MEP, von Renew Europe über den nächsten EU-Gipfel und das aktuell angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Renew ist die Nachfolge-Fraktion der europäischen Liberalen ALDE. Sie ist die drittstärkste Kraft im derzeitigen Europäischen Parlament, nach den Konservativen EVP und den Sozialdemokraten.Ab 9.00 Uhr zeigt phoenix die Sitzung des Europäischen Parlaments, in der das Plenum über die Vorbereitung des Europäischen Rats am 12. und 13. Dezember in Brüssel diskutiert, live in seinem youTube-Kanal, auf Twitter und Facebook.Am Mittwoch, 27. November, wird es für Ursula von der Leyen ernst. Nach ihrer Antrittsrede, steht die Wahl der Kommissare auf der Tagesordnung. Wenn die 26 Kommissare bestätigt sind, kann die neue EU-Kommission mit der Arbeit beginnen. Ursula von der Leyen hält um 9.00 Uhr vor dem EU-Plenum ihre Antrittsrede. In der anschließenden Debatte werden die EU-Abgeordneten voraussichtlich unter anderem das stark kritisierte Verfahren zur Ernennung Ursula von der Leyens durch den Europäischen Rat diskutieren. Bereits um 8.45 Uhr bittet Jan-Christoph Nüse zwei EU-Parlamentarier zum Europatalk.Gegen 13.30 Uhr stellt sich die frisch gebackene EU-Kommissionspräsidentin den Fragen von phoenix-Reporter Jan-Christoph Nüse. Das Exklusivinterview sowie das gesamte phoenix Sonderprogramm aus Straßburg ist auf dem phoenix YouTube-Kanal, bei Twitter auf phoenix.de und bei Facebook digital mitzuverfolgen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4450116