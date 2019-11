Die geldpolitischen Ziele der Europäischen Zentralbank (EZB) werden in den kommenden Monaten zur Diskussion stehen, stellte das neue Mitglied des EZB Rates, Robert Holzmann, fest. Am Wochenende sagte der Chefökonom der EZB, Philip Lane, dass die Politik der EZB für das Basisszenario einer Verbesserung der Bedingungen in den nächsten ein bis zwei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...