ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US02362F1049 Ameri Holdings Inc. 25.11.2019 US02362F3029 Ameri Holdings Inc. 26.11.2019 Tausch 25:1 7650

US00973E3009 Akers Biosciences Inc. 25.11.2019 US00973E4098 Akers Biosciences Inc. 26.11.2019 Tausch 24:1 7867

CA10170T1093 Boundary Gold and Copper Mining Ltd. 25.11.2019 CA10170T2083 Boundary Gold and Copper Mining Ltd. 26.11.2019 Tausch 5:1 7881

AU000000BAU9 Australian Silica Quartz Group Ltd. 25.11.2019 AU0000066169 Australian Silica Quartz Group Ltd. 26.11.2019 Tausch 1:1 7881