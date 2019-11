Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Zahlen vom November 2019 wird die Europäische Investitionsoffensive ("Juncker-Plan") voraussichtlich 450,6 Mrd. Euro an Investitionen in der EU generieren, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im November beliefen sich die im Rahmen des Juncker-Plans genehmigten Finanzierungen auf 83,2 Mrd. ...

