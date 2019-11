Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig haben die Christ-Demokraten ihre "Digitalcharta Innovationsplattform D" beschlossen. Die enthält ein Bekenntnis zu Open Source. Unter dem Punkt "Offenheit als Standard" verschreibt sich die CDU dem Prinzip der freien Software unter der Open-Source-Lizenz: "Nur durch Offenheit entsteht Wettbewerb, nur durch Offenheit können neue Akteure im Wettbewerb die Platzhirsche herausfordern. Deshalb gilt künftig für alle (öffentlichen) Digitalisierungsprojekte in Deutschland: Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhaltung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...