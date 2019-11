"Heute verfügen smarte Systeme über eine Menge an Rechenleistung und Software, wie wir es in der Geschichte der Elektronik noch nie gesehen haben", sagt Dr. Ravi Subramanian, Vizepräsident und General Manager IC Verification & Validation bei Mentor, a Siemens Business, in seiner Keynote auf der User2User-Conference 2019 in München.

Damit entstehen nicht nur immer wieder neue Anwendungen, sondern ganz neue Industriezweige. Dieser Wandel hat vier Dimensionen: Networking, Computing & Storage, Kommunikation und Transportation. Dabei haben künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen grundlegende Auswirkungen auf das Chipdesign. "Heute bauen wir nicht mehr Engines, die Daten verarbeiten, sondern wir bauen Programme, die lernen. Und das führt wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...