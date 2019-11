Intel will 5G in PCs bringen und hat sich dafür tatkräftige Unterstützung vom taiwanischen Chipentwickler Mediatek geholt. Intel hat sich zwar aus der 5G-Entwicklung für Smartphones zurückgezogen und den Unternehmensbereich an Apple verkauft. Der schnelle Funkstandard ist dennoch relevant für den Chipentwickler, weshalb Intel sich nun mit Mediatek zusammengetan hat. Intel und Mediatek arbeiten an 5G-Plattform für Notebooks Intel und Mediatek arbeiten fortan zusammen an der Entwicklung, Zertifizierung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...