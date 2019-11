++ Konservativen führen bei Umfragedaten ++ GBPUSD bleibt nahe 6-Monatshoch ++ Gibt es Potenzial für eine Überraschung? ++Die letzten zwei Wochen des Wahlkampfes in Großbritannien haben begonnen und die Konservative Partei nimmt weiterhin eine führende Rolle ein. Eine Mehrheit für die Partei, die in den letzten neun Jahren an der Macht war, wird kurzfristig als positiv für das GBP angesehen. Die anhaltende Stärke ließ GBPUSD auf ein 6-Monatshoch aufwerten. Trotz wichtiger Enthüllungen sowie der TV-Debatte zwischen Johnson und Corbyn hat sich an der gesamten Situation wenig verändert. Dies wird den Konservativen zweifellos gefallen, da dies die Chancen auf einen Wahlsieg erhöht. Laut Meinungsumfragen haben die beiden größten Parteien weiter an Unterstützung gewonnen, ...

