Tagesausblick für 26.11.: DAX deutlich fester. Tesla, ThyssenKrupp und Biotechindex im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg den zweiten Monat in Folge und überraschte damit viele Investoren. Zudem geht China im Handelsstreit auf die USA zu und plant die Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Das sorgte für gute Stimmung an den Märkten. So verbesserten sich der DAX um rund 0,65 Prozent auf 13.250 Punkte und der EuroStoxx 50 Index um knapp 0,6 Prozent auf 3.710 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Edelmetalle zeigten unterschiedliche Entwicklungen. Gold und Silber gaben leicht nach während Palladium deutlich zulegte. Öl pendelte um den Schlusskurs vom Freitag und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs peilt das Novembertief an.

Unternehmen im Fokus

Daimler profitierte von Spekulationen, wonach Großaktionär BAIC den Anteil an den Stuttgartern möglicherweise erhöht. Die verbesserte Stimmung im Autosektor schob auch die Anteilsscheine von Zulieferern wie Norma und Schaeffler an. HelloFresh markierte ein neues Allzeithoch. MTU Aero Engines wurde von positiven Analystenkommentaren und einem Wartungsauftrag von Malaysia Airlines beflügelt. RWE hat einem Beitrag im Handelsblatt zufolge ehrgeizige Expansionspläne. Die Anleger zeigten sich erfreut. Nach dem Unentschieden gegen Paderborn verlor die Aktie von Dortmund heute im Tagesverlauf rund ein Prozent und ThyssenKrupp sackte nach einer Herabstufung deutlich ab.

LVMH steht vor der Übernahme von Tiffany. Die Investoren sind von diesen Plänen angetan. Tesla gab nach starken Reservierungszahlen für den neuen Cybertruck heute kräftig Gas. Die Aktie von Uber verlor hingegen die Lizenz für London und muss den Betrieb einstellen. Die Aktie legte daraufhin den Rückwärtsgang ein.

Unter den Brachen- und Nischenindizes demonstrierten der European Biotech Index, Solactive German Mergers & Acquisitions Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index relative Stärke.

Dell, KWS Saat, Instone Real Estate und Rocket Internet legen morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. K+S lädt zur Hauptversammlung und Scout24 zum Kapitalmarkttag. Morgen wird das Eigenkapitalforum in Frankfurt fortgesetzt. Dabei präsentiert sich eine Vielzahl von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Die Präsentationen und Kommentare von Analysten könnten für Kursbewegungen bei einigen Nebenwerten sorgen. Anbei finden Sie das Programm.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

USA - Rede von FED-Chef Powell

USA - Verbrauchervertrauen, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.075/13.125/13.170 Punkte

Der DAX knackte die Hürde bei 13.170/13.200 Punkten und schob sich an die obere Grenze des seit Anfang des Monats gebildeten Seitwärtstrends. Oberhalb von 13.300 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.450 und im weiteren Verlauf bis 13.550 Punkte. Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Rücksetzer bis 13.075/13.125 Punkte müssen weiterhin einkalkuliert werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.08.2019 - 25.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2014 - 21.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6P27 3,21 8.600 13.600 19.03.2020 DAX HX6VK5 6,22 8.800 14.000 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.11.2019; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

