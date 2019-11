Gerichte demaskieren das Geschäftsgebaren von Check24. Einige Versicherer kehren dem Onlinevergleichsportal inzwischen den Rücken - auch ein smartes Start-up aus den USA.

Die Büros von Check24 sind knapp drei Kilometer vom Landgericht München entfernt. Das ist praktisch. Denn das Vergleichsportal steht dort bald wegen einer Geschäftspraxis am Pranger. Es zahlt Kunden bei Abschluss eines Versicherungsvertrages eine Prämie. Das sei unlauter, klagt der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute (BVK) - und hofft, dass die Richter das auch so sehen. Am Dienstag beginnt das Verfahren - das vierte innerhalb weniger Jahre. Und wieder droht dem Unternehmen eine Niederlage.

Bei Check24 in der Erika-Mann-Straße, in einem fünfstöckigen Riegel aus Stahl und Glas, gibt man sich kämpferisch: Der BVK, heißt es, konzentriere seine Energie nicht auf die Verbraucher und die Herausforderungen der Digitalisierung, sondern befinde sich auf einem "persönlichen Kreuzzug". Wirklich? Gerichte haben das Gebaren von Check24 in den vergangenen Jahren demaskiert: Deutschlands "größtes Vergleichsportal", so die Eigenwerbung, muss sich heute offiziell als Makler von Versicherungsprodukten ausweisen. Es darf auch nicht mehr so tun, als würde es den gesamten Markt scannen - und ohne Weiteres mit den günstigsten Tarifen werben. Klagen, die Versicherer und Makler gegen die Onlineplattform anstrengen, haben offengelegt, dass Check24 mindestens ebenso Verkaufsmaschine wie Vergleichsportal ist.

20 Jahre nach der Gründung geht es für das Unternehmen ums Ganze: Wenn das Kernversprechen der Neutralität nicht eingelöst werden kann, wankt das Geschäftsmodell. Das steht auch deshalb unter Druck, weil sich einige Unternehmen der Marktmacht entziehen und eigene ...

