Heimlich, still und leise ging die Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi zu Ende. Ergebnis: Unverbindliches Gesäusel, das den Problemen Überbevölkerung, Klimaschutz, illegale Einwanderung in keiner Weise gerecht wird.

Der Beitrag Das Bevölkerungswachstum Afrikas und die Folgen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...