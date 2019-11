Broker erweitert den Zugang zu teureren Aktien und erleichtert die Portfoliodiversifizierung

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq:IBKR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Anlegern nun die Möglichkeit bietet, Aktienbruchstücke fast aller US-Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Bruchstücke sind Anteile, die weniger als eine volle Aktie ausmachen.

"Aktienbruchstücke können für viele Anleger von Vorteil sein und Flexibilität bieten", so Milan Galik, CEO von Interactive Brokers. "Sagen wir, zum Beispiel, Sie möchten nur 500 US-Dollar in eine teure Aktie investieren, oder Sie möchten Ihre Investition gerne unter mehreren Werten aufteilen und so diversifizieren. Mit dem Bruchstückhandel ist das jetzt möglich."

Neben dem Feature für de den Kauf von Aktienbruchstücken hat Interactive Brokers kürzlich auch "Cash Quantity Stock Orders" hinzugefügt, mit denen Kunden Order über einen bestimmten Dollar-Betrag platzieren können, anstatt die Anzahl der Aktien anzugeben. Für Kunden, die mit Bruchstücken handeln, gilt: Stimmt der beim Auftrag angegebene Geldbetrag nicht genau mit einer ganzzahligen Anzahl von Aktien überein, werden automatisch Bruchstücke von Aktien gekauft oder verkauft.

"Mit Aktienbruchstücken und der Möglichkeit, einen festen Geldbetrag für eine Order anzugeben, können Sie problemlos Aktien für 100 oder 10.000 US-Dollar kaufen, ohne einen Taschenrechner zu Rate ziehen zu müssen", erklärt Galik.

Aktienbruchstücke können Anlegern auch dabei helfen, ihre Renditen zu maximieren, weil sie es ihnen leicht machen, auch kleine Bargeldbestände schnell anzulegen, anstatt Bargeld zu halten und möglicherweise niedrigere Renditen zu erzielen. In Kombination mit den provisionsfreien Preisen von Interactive Brokers bieten Aktienbruchstücke eine kostengünstigere Möglichkeit, häufiger in Aktien zu investieren. Anleger können auch kleinere Geldbeträge in Aktien investieren, anstatt zu warten, bis sie genug zusammenhaben, um ganze Aktien zu kaufen und stecken sie mehr Geld in ihre Investitionen anstatt in Provisionen. In den kommenden Wochen werden auch Finanzberater Aktienbruchstücke bei der Zuteilung von Transaktionen an mehrere Kunden verwenden können.

"Interactive Brokers bedient über 673.000 Kunden in 195 Ländern rund um den Globus und hat es sich zum Ziel gesetzt, Investitionen für alle zugänglich machen", sagt Galik. "Wir glauben, dass die Möglichkeit, Aktienbruchstücke zu kaufen, dazu beiträgt, dieses Ziel zu erreichen."

Sobald die Option aktiviert ist, können Sie Aktienbruchstücke über IBKR Mobile, unser Client Portal oder über unser Beta Desktop TWS handeln.

Weitere Informationen finden Sie auf: ibkr.com/fractions

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Waren and Devisen auf über 125 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios zu den laut "Barron's Best Online Brokers Review" vom 25. Februar 2019 niedrigstmöglichen Kosten verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos zu bieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen.

