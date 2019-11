Ebay verkauft die 2007 übernommene Online-Ticket-Plattform Stubhub für gut vier Milliarden US-Dollar an den schweizerischen Konkurrenten Viagogo. Dort ist einer der Stubhub-Gründer CEO. Vor ziemlich genau zwölf Jahren haben die ehemaligen Stanford-Studenten und Investment-Banker Eric Baker und Jeff Fluhr ihre Online-Ticket-Plattform Stubhub an Ebay verkauft. Ebay zahlte damals 310 Millionen Dollar für die Firma. Jetzt könnte der Tech-Konzern ein Vielfaches des Verkaufspreises erzielen. Denn die auch in Deutschland aktive Ticketbörse soll für 4,05 Milliarden Dollar in bar an den...

