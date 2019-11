Die Baader Bank hat Lanxess von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 60 Euro angehoben. Zugleich habe er seinen Bewertungszeitraum um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte glaubt, dass der Spezialchemiekonzern den Markt während seines jüngsten Kapitalmarkttags auf eine größere Akquisition für die neu geformte Sparte Consumer Protection Chemicals vorbereiten wollte. Ein Vorstoß in Richtung des vom schweizerischen Konzern Lonza ausgegliederten Spezialchemie-Geschäfts würde ihn nicht wundern. Es passe sehr gut zu Lanxess und ein Zusammenschluss berge erhebliches Synergiepotenzial./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 16:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

ISIN DE0005470405

AXC0259 2019-11-25/19:07