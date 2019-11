Martin Doll war Berlins einziger Taxifahrer mit einem Tesla. Jetzt will er das Elektrofahrzeug wieder abgeben - wegen Problemen mit der Infrastruktur. Um es als einer von mehr als 8.000 Taxifahrern in Berlin in die Presse zu schaffen, muss schon etwas außergewöhnliches passieren. Martin Doll hat sich einfach einen Tesla angeschafft. Seit 2016 ist der 57-jährige mit dem Elektrofahrzeug in der Hauptstadt unterwegs - und damit nach eigenen Angaben eine Ausnahmeerscheinung. Tesla-Taxi scheitert an zugeparkten Ladesäulen Doch jetzt will Doll seinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...