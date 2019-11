Als erster namhafter Partner kehrte PayPal dem Krypto-Projekt von Facebook den Rücken. Was den Online-Finanzdienstleister zu diesem Schritt bewog und wie es in der Kryptobranche für PayPal weitergeht, erläuterte Dan Schulman in einem Interview.? PayPal-CEO stellt sich auf die Seite des Bitcoins ? Blockchain überzeuge mit ihren Stärken ? Libra-Aus wegen zu hoher HürdenIm Oktober dieses Jahres wurde bekannt, dass der Online-Bezahldienst PayPal sich aus der Libra Association, dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...