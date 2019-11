BERLIN (dpa-AFX) - Damit mehr Menschen in ICE und Intercity einsteigen, müssen die Züge nach einer Umfrage vor allem schnell sein. Für jeden Zweiten zählt die Fahrtdauer zu den wichtigsten Gründen für den Bahn-Fernverkehr, wie eine Umfrage für den Verkehrsclub Deutschland (VCD) ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Pünktlichkeit (30 Prozent) und Klimaverträglichkeit (29 Prozent) liegen erst an vierter und fünfter Stelle. Wichtiger sind den Bahnkunden demnach, wenig umsteigen zu müssen (43 Prozent) und günstige Tickets (41 Prozent) zu bekommen. Der VCD will die Umfrage an diesem Dienstag in Berlin vorstellen./bf/DP/zb

