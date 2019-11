Hochrangige Vertreter von China und den USA haben über Kernprobleme gesprochen und einen Konsens erzielt. Die guten Nachrichten stärken die asiatische Börsen.

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat die asiatischen Anleger ermutigt. Chinas Vizepremier Liu He, US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin haben am Dienstag Fragen im Zusammenhang mit einem Handelsabkommen der ersten Phase besprochen, wie Chinas Handelsministerium mitteilte.

Beide Seiten vereinbarten, die Kommunikation über die verbleibenden Fragen im ...

