"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Huawei:

"Darf Huawei dabei sein, scheinprivate Firma des größten Despotenreichs dieser Erde? Und wird Huawei technische Möglichkeiten ausnutzen, um "den Westen" auszuspionieren? Ja, natürlich. Das machen alle so, ob Russen oder Amerikaner. Nur war man in Deutschland etwas überrascht, als herauskam, dass sogar das Kanzlerinnenhandy ins Visier geriet. Die NSA-Angriffe wurden als Skandal empfunden. Aber nur weil die USA bis dato allgemein als Verbündeter Deutschlands angesehen wurden. In Sachen Russland und China ist die Sache dagegen klar. Solchen Staaten auch noch die staatliche Lizenz zum besser Spionieren zu geben, das grenzt schon an eine politische Großtölpelei. Der eigentliche Knackpunkt jedoch bleibt die europäische Unfähigkeit, eigenständig ins Internetzeitalter einzutreten. Nur deshalb haben wir Debatten, wie die um Huawei."/ra/DP/he

AXC0016 2019-11-26/05:35