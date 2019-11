Die "Frankfurter Rundschau" (Dienstag) schreibt zum Schutz von Frauen vor Gewalt:

"Die Französinnen haben es vorgemacht: Mit Plakatkampagnen, auf Podien, auf der Straße und in den Medien haben sie dafür gesorgt, dass niemand mehr Augen und Ohren verschließen kann. Niemand kann mehr behaupten, er habe nicht gewusst, wie viele Frauen von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern getötet werden. Ein Runder Tisch hat Vorschläge erarbeitet und Frankreichs Regierung hat am Montag eine Reihe von konkreten Schritten bekanntgegeben. Gegen diesen wuchtigen Aktionsplan nimmt sich die Ankündigung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, perspektivisch einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus zu schaffen, eher bescheiden aus. Doch alle konkreten Schritte sind gut. Das Wichtigste aber ist: Gewalt in der Partnerschaft ist keine Privatangelegenheit. Dass dieses Bewusstsein jetzt in den Köpfen ankommt, macht Hoffnung."/ra/DP/men

