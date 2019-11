"Sächsische Zeitung" zum Kunstraub in Dresden:

"Der Diebstahl der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe ruft Spott und Fassungslosigkeit hervor. Besucher der Staatlichen Kunstsammlungen fragen sich zu Recht, wie dieser Coup angesichts der Sicherheitsvorkehrungen, die sie dort selbst erleben, möglich sein konnte. Tatsächlich scheinen Kunst- und Kulturschätze in Dresden wie auch die Güter in den Museen weltweit weniger intensiv bewacht zu werden, als die Öffentlichkeit meint. Klar, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, und das Grüne Gewölbe ist nicht Fort Knox. Aber ganz so simpel ist es dann auch wieder nicht. Es dürfte auf der Hand liegen, dass die Museen eine Neubewertung vornehmen und den technischen und personellen Aufwand zum Schutz der ihnen anvertrauten Kulturgüter deutlich erhöhen müssen."/ra/DP/he

