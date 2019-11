Mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland wollen am Dienstag (12.00) in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor werden nach Angaben der Veranstalter 10 000 Teilnehmer und rund 5000 Traktoren erwartet. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Dadurch würden landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, argumentieren sie.

Zum Protest aufgerufen hat die Initiative "Land schafft Verbindung", in der sich Zehntausende Bauern zusammengefunden haben. Vor den Demonstranten reden wollen unter anderem auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Im Berliner Stadtgebiet wird wegen der An- und Abfahrt der Traktoren, die per Sternfahrt anrollen, mit Verkehrsbehinderungen gerechnet./sam/DP/he

