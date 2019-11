Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China dürften heute den deutschen Aktienmarkt beflügeln.

Der deutsche Leitindex ist gut in die neue Woche gestartet: Mit einem leichten Plus von 0.6 Prozent beendete der Dax den ersten Handelstag bei 13.247 Punkten. Auch am Dienstag dürfte der Index mit Pluszeichen in den Handel starten. Vorbörsliche Indikatoren zeigen einen Handelsstart bei 13.280 Zählern an. Denn die Vorgaben aus den USA und Asien sind erfreulich.

Anleger dürften vor allem auf die neuen Geschäftszahlen von Rocket Internet schauen und ob Rocket-Chef Samwer Hinweise auf seine Zukunftsstrategie gibt. Zudem veröffentlicht das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK neue Daten zum Konsumklima in Deutschland. Wie sich die Weltwirtschaft 2020 entwickelt, schauen sich das Fondshaus DWS und die hessische Landesbank Heleba an.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat der Wall Street zu Wochenbeginn zu neuen Rekorden verholfen. Alle drei Börsenindizes schlossen auf Rekordständen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 28.066 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 8632 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3133 Punkte zu.

Börsianer verwiesen auf einen Bericht der chinesischen Boulevardzeitung "Global Times", wonach die USA und China "sehr nahe" an einem Handelsabkommen sind. "Die Leute hoffen, dass es vor Jahresende irgendeine Art Abkommen gibt, und wir dann weitermachen können", sagte Robert Pavlik, Chefstratege bei SlateStone Wealth.

2 - Handel in Asien

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat die asiatischen Anleger ermutigt. Chinas Vizepremier Liu He, US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin haben am Dienstag Fragen im Zusammenhang mit einem Handelsabkommen der ersten Phase besprochen, wie Chinas Handelsministerium mitteilte. Beide Seiten vereinbarten, die Kommunikation über die verbleibenden Fragen im Handelsabkommen der ersten Phase aufrechtzuerhalten und erzielten einen Konsens über relevante Probleme, hieß es.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 23.373 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1706 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai ...

