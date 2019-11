Die Aktie von Evotec befindet sich seit einigen Tagen wieder im Aufwärtstrend. Seit ihrem Tagestief bei 18,16 Euro am vergangenen Donnerstag haben sich die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens bis auf 19,32 Euro zum Handelsschluss am Montag vorgearbeitet - ein Plus von gut sechs Prozent binnen weniger Tage. Die neue Zuversicht bei Evotec kommt nicht von Ungefähr: Zum einen hatte Leerverkäufer Melvin Capital Management in der Vorwoche seine Short-Position verringert. Zum Wochenstart gab es ... (Achim Graf)

