BILDUNGSRAT - In der Debatte um einen Nationalen Bildungsrat und einheitliche schulische Standards hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Verständnis für die süddeutschen Länder gezeigt, die das nationale Projekt aufgekündigt haben. "Ich habe Verständnis für die süddeutschen Länder. Der Nationale Bildungsrat ist gescheitert", sagte Laschet. Jetzt müsse man sich etwas Neues einfallen lassen. "Das ursprüngliche Ziel des Nationalen Bildungsrats, eine Vergleichbarkeit der schulischen Standards zwischen den Bundesländern zu schaffen und damit Schulwechsel über Bundesländer hinweg zu erleichtern, wird nun die Kultusministerkonferenz umsetzen müssen", forderte Laschet. Eine Vergleichbarkeit der Standards könne man in einem Staatsvertrag festlegen. (Rheinische Post)

UNTERNEHMENSTEUER - Die EU-Staaten könnten in Kürze den Weg frei machen und Großunternehmen zu mehr Steuertransparenz zwingen. Die Wirtschaftsminister der Mitgliedstaaten sollen bei ihrem Treffen am Donnerstag über einen Vorschlag abstimmen, nach dem multinationale Unternehmen künftig veröffentlichen müssen, in welchen Ländern sie wie viel Steuern zahlen. Nach jahrelangem Tauziehen zeichnet sich nun eine Mehrheit für das öffentliche Steuer-Reporting ab. (Handelsblatt S. 8)

INSEKTENSCHUTZ - Vor der geplanten Großkundgebung von rund 10.000 Landwirten in Berlin hat der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, Änderungen der Vorhaben für mehr Insektenschutz gefordert. "Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung des Aktionsprogramms Insektenschutz. Kooperativer Naturschutz ist der Weg zum Ziel, nicht Verbote", sagte Rukwied. (Passauer Neue Presse)

VORSTANDSQUOTE - In der Koalition droht ein neuer Konflikt, dieses Mal geht es um Quoten für Unternehmensvorstände. So lehnt der CDU-Wirtschaftsrat die Forderung von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ab, Frauenquoten in Vorständen gesetzlich vorzuschreiben. (FAZ S. 1)

INNOVATIONSFÖRDERUNG - Die deutsche Finanzbranche soll im Rahmen der Innovationsförderung der Bundesregierung keine regulatorischen Erleichterungen erhalten - ganz im Gegensatz zu anderen Branchen. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. "Die Bundesregierung plant zurzeit keine Einführung einer Regulatory Sandbox für Fintechs", also für Finanz-Start-ups, schreibt das Finanzministerium. Unter einem solchen "regulatorischen Sandkasten" werden zeitlich begrenzte Ausnahmen von Vorschriften verstanden, die junge Firmen von bürokratischen Auflagen entlasten. (Handelsblatt S. 29)

FINANZBRANCHE - Der deutsche Fondsverband BVI hofft darauf, dass die neue EU-Kommission die Regulierung der Finanzbranche anders ausrichten wird als ihre Vorgängerin. Die EU sollte "einen stärker prinzipienbasierten Ansatz" verfolgen, erklärt BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter im Interview der Börsen-Zeitung wenige Tage vor dem Amtsantritt der neuen EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen. "Weniger Detailvorschriften, mehr grundsätzliche Regeln, die dann ausgefüllt werden können von den Mitgliedstaaten - natürlich in einem harmonisierten Aufsichtssystem", fasst Richter zusammen, worauf der BVI hofft. Als positives Signal für ein Umdenken in Brüssel wertet er Ansagen von der Leyens, dass die EU-Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der EU fördern wolle. "Wir hoffen, das gilt auch für das Assetmanagement", fügt Richter an. (Börsen-Zeitung S. 3)

LEBENSMITTEL - In Deutschland könnte es bald weniger Lebensmittelkontrollen geben. Das geht aus einem neuen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor, der Welt und dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Das Ministerium plant, mit einer neuen Verwaltungsvorschrift die Überwachung des Lebensmittelrechts zu überarbeiten. Aus dem Entwurf von Mitte Oktober für die sogenannte AVV RÜb geht hervor, dass die Lebensmittelaufsichtsbehörden in den rund 400 Kommunen künftig seltener Regelkontrollen bei Herstellern, Gaststätten und Händlern durchführen müssen. Betriebe in der höchsten Risikokategorie müssten dann etwa nicht mehr arbeitstäglich, sondern nur noch wöchentlich kontrolliert werden. (Welt S. 9)

KINDERRECHTE - Nach jahrelanger Diskussion über eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz hat das Bundesjustizministerium nun einen Gesetzentwurf erarbeitet. Danach sollen Kinder einen Anspruch auf "Förderung ihrer Grundrechte" erhalten, zudem soll die Pflicht zur Berücksichtigung des Kindeswohls festgeschrieben werden. Ministerin Christine Lambrecht (SPD) überweist das 14-Seiten-Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, an diesem Dienstag zur Ressortabstimmung an die Bundesregierung. Damit wird die erste Änderung im Katalog der Grundrechte seit fast 20 Jahren eingeleitet. (SZ S. 1)

MASCHINENBAU - In sieben von zehn Maschinenbauunternehmen gilt kein Tarifvertrag mehr. Druck aus der Politik sei allerdings der falsche Weg, um das zu ändern, mahnt der Maschinenbauverband VDMA. (Handelsblatt S. 8)

SLOWENIEN - Deutsche Gewerkschaften werfen Slowenien Lohnkosten-Trickserei vor. Bauunternehmen hätten im Ausland einen unerlaubten Vorteil gegenüber der heimischen Konkurrenz, die Arbeiter das Nachsehen. Nun soll die Europäische Kommission den Praktiken ein Ende bereiten. (SZ S. 22)

