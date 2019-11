Die juristischen Formalitäten seien geklärt und alle Rechtsstreitigkeiten beigelegt worden, teilte der Hersteller von Kolbenkompressoren am Dienstag mit.So habe Burkhardt nun per 25. November die restlichen 60 Prozent an Arkos gekauft, und die Gesellschaft werde per sofort vollkonsolidiert. Zum Preis wurden keine Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...