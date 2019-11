Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 26. November 2019

Partners Group veröffentlicht den Privatmarktausblick für das Jahr 2020

"Offensive ist die neue Defensive"

Privatmarktinvestitionen stehen aufgrund des heutigen Tiefzinsumfelds, schwachen Wachstumsprognosen und hohen Bewertungen vor grossen Herausforderungen

Längerfristiges, transformatives Wachstum muss gezielt in Subsektoren gesucht werden

Anlagenspezifische Wertschöpfung und eine starke Governance bleiben wesentliche Bestandteile nachhaltiger Wachstumsstrategien

Partners Group hat ihren Private Markets Navigator für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die Firma erläutert darin ihren mittelfristigen Ausblick und Anlagefokus über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte hinweg.

Stephan Schäli, Partner und Chief Investment Officer von Partners Group, kommentiert den diesjährigen Bericht: "Eine offensive Investitionsstrategie im Privatmarkt ist die neue Defensive, insbesondere vor dem Hintergrund des geringen Wachstums und der geopolitischen Unsicherheit. In unserem Markt ist Wachstum der heutige Haupttreiber für Renditen. Aus diesem Grund suchen wir nach Anlagen in Subsektoren, die überdurchschnittlich wachsen und durch Wertschöpfungsinitiativen weiterentwickelt werden können. Dadurch entwickeln wir während unserer Haltedauer die gewünschte Stabilität der Anlagen, anstatt diese heute teuer einzukaufen. Entscheidend für das Wachstum und eine solide Positionierung der Investitionen gegenüber Konjunkturzyklen ist die Anwendung eines praxisnahen Ansatzes für Governance und Wertschöpfung sowie die genaue Beobachtung von Marktdynamiken."

Eine kurze Zusammenfassung der in der Publikation vorgestellten Ansichten:

Private Equity: Der Wettbewerb in Private Equity ist weiterhin sehr intensiv. Anlagen, die als stabil und nicht zyklisch gelten, wechseln den Besitzer zu Bewertungen, die nahe am Rekordniveau liegen. Obwohl die Charakteristiken solcher Anlagen das Verlustrisiko mindern sollten, rechtfertigen sie die aussergewöhnlich hohen Bewertungen nur teilweise, denn diese Anlagen reagieren empfindlich auf sich ändernde Fundamentaldaten, wie beispielsweise sich ändernde Wachstumsprognosen. Die Strategie der Partners Group besteht darin, langfristige sowie makroökonomische Trends wirksam zu nutzen. Schwerpunkte werden auf Subsektoren mit einem höheren Umsatzwachstumspotenzial und auf Wertschöpfungsstrategien gelegt, die spezifisch auf die jeweilige Anlage zugeschnitten werden. Bei erfolgreicher Umsetzung dieser Strategie erwartet Partners Group, dass diese Anlagen über Zeit stabilere Bewertungen als andere Anlagen aufweisen und sich besser in wirtschaftlichen Zyklen behaupten. Beispiele für attraktive Trends in Subsektoren sind die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen für Haustiere und Veterinärmedizin sowie die gestiegene Nachfrage nach Dienstleistungen für das Wohlbefinden, etwa nach Physiotherapie.

Private Real Estate: Die globalen Immobilienbewertungen bleiben hoch und werden weiterhin von einer anhaltenden Nachfrage und niedrigen Zinssätzen gestützt. Demgegenüber steht ein sich abschwächendes BIP-Wachstum, das die Aussichten auf weiteres Mietwachstum trübt. Insbesondere ist die Nachfrage nach Renditeobjekten hoch, auch wenn diese Art der Immobilienanlage stark von einer sich ändernden Geldpolitik abhängig ist. Angesichts dieses Umfelds und der drohenden wirtschaftlichen Abkühlung sucht Partners Group nach Anlagen, die sowohl Wertschöpfungspotenzial als auch Kapitalschutz durch vorhandene Cashflows bieten. Ziel ist es, sich auf Transaktionen zu konzentrieren, die ausserhalb von breiten Auktionsverfahren zustande kommen. Schwerpunkte sind Standorte, die von struktureller Nachfrage wie Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum sowie günstigen Immobilien-Fundamentaldaten wie niedrigen Leerstandsquoten und der begrenzten Gefahr eines übermässigen Neuangebots profitieren. Partners Group sieht derzeit in den meisten Regionen den höchsten relativen Wert bei Büro-, Logistik-/Industrie- und Wohnimmobilien.

Private Debt: Trotz des verlangsamten globalen Wachstums und der steigenden Volatilität besteht weiterhin Nachfrage nach privaten Darlehen. Obwohl die Vergabe vorrangiger Darlehen im Jahr 2019 nachgelassen hat, ist der Markt weiterhin kreditnehmerfreundlich. Disziplin beim Underwriting und Zugang zu attraktiven Transaktionen bleiben im direkten Kreditgeschäft von zentraler Bedeutung. Dies bedeutet, enge Beziehungen zu Eigenkapitalinvestoren zu pflegen, um das Volumen an Investitionsmöglichkeiten hoch zu halten sowie sicherzustellen, dass umfassende, massgeschneiderte Finanzierungslösungen zu einem adäquaten risikoadjustierten Preis angeboten werden können. Darüber hinaus legt Partners Group grossen Wert auf eine Due-Diligence-Prüfung im "Private-Equity-Stil", um das Geschäftsmodell der jeweiligen Anlagen umfassend zu verstehen und dementsprechend Finanzkennzahlen zu verhandeln, die den Kapitalschutz des Kreditgebers erhöhen. Bei liquideren Krediten sind ein aktives Management des Kreditportfolios, eine ausreichende Diversifizierung und eine disziplinierte Kreditanalyse von entscheidender Bedeutung.

Private Infrastructure: Das Marktwachstum hat dazu beigetragen, dass die Bewertungen von Infrastrukturanlagen fast historische Spitzenwerte erreicht haben. Dies führte zu einem attraktiven Veräusserungsumfeld. In den letzten zwei Jahren hat Partners Group erfolgreich sechs reife Anlagen an renditeorientierte Infrastrukturinvestoren verkauft und einen durchschnittlichen Bruttomultiplikator von 2.3x für das im Auftrag ihrer Kunden angelegte Kapital erzielt. Hingegen üben die momentan hohen Bewertungen Druck auf künftig zu erwarteten Renditen aus. Aus diesem Grund konzentriert sich Partners Group weiterhin auf Infrastrukturanlagen und -unternehmen, die Wertschöpfungspotenzial bieten, in Sektoren und Subsektoren tätig sind, die von langfristigen transformativen Trends gestützt werden, und über Geschäftsmodelle verfügen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Disruption geringer ist oder die sogar von Disruption profitieren. Zu den Trends, die im Infrastruktursektor attraktive Chancen eröffnen, gehören die anhaltende Nachfrage nach sauberer, effizienter und zuverlässiger Energie, der Bedarf an Midstream-Infrastruktur und die Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen im Energie- und Verkehrssektor.

Der Bericht steht zum Download bereit unter: www.partnersgroup.com/navigator

