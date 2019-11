Medienmitteilung 26. November 2019

bfw liegenschaften ag schliesst mit dem Verkauf von 9 Liegenschaften ihre Portfolioabrundung ab

bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gab heute bekannt, dass sie ihre Portfolioabrundung, wie per Halbjahresabschluss 2019 kommentiert, mit dem Verkauf von weiteren 9 Liegenschaften abgeschlossen hat. Die einzige in der Bilanzposition «zum Verkauf bestimmte Renditeliegenschaften» noch enthaltene Liegenschaft in Obernau wird derzeit nicht verkauft und verbleibt weiterhin im Portfolio.

Somit hat die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr 2019 insgesamt 13 Liegenschaften zu einem Bruttoverkaufserlös von total CHF 97.6 Millionen veräussert. Aus dem Verkauf dieser Liegenschaften wird für das Geschäftsjahr 2019 ein einmaliger Gewinn (vor Steuern) von voraussichtlich rund CHF 9.6 Millionen erwartet.

18. März 2020 Publikation Jahresergebnisse und Jahresbericht 2019 12. Mai 2020 Ordentliche Generalversammlung 2020 09. September 2020 Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2020

Informationen über bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.