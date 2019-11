IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd.: Skeena gibt Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. CAD bekannt

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia (25. November 2019) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (Skeena oder das Unternehmen) gibt eine nicht brokergeführte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) von bis zu 18.292.683 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,82 CAD pro Aktie für einen Gesamtbruttoerlös von 15 Mio. CAD bekannt.

Der Nettoerlös des Emissionsangebots wird zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten für die Projekte des Unternehmens im Golden Triangle (Goldenen Dreieck) von British Columbia verwendet. Der Abschluss des Emissionsangebots wird voraussichtlich am oder vor dem 16. Dezember 2019 (das Abschlussdatum) erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich aber nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Agentis Capital Markets Canada Ltd. fungiert bei der Transaktion als Finanzberater von Skeena.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("US Securities Act") oder irgendwelcher staatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es legt eine Freistellung von solch einer Registrierung vor.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbau-/Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung aussichtsreicher Edel- und Buntmetallliegenschaften im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der früher produzierenden Minen Eskay Creek und Snip. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts GJ durchgeführt.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49459/2019 11 25_Skeena Announces C$15 Million Private Placement_final_DE_.001.jpeg

Walter Coles Jr.

Präsident & CEO

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und Vorräten, die Realisierung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorations- und Entwicklungs-, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA bestimmt. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann eine Verletzung der US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49459

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49459&tr=1

