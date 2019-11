Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa (SGRE)nach Spekulationen über ein Interesse des Mutterkonzerns Siemens am Iberdrola gehörenden Minderheitsanteil des Windkraftanlagen-Herstellers auf "Underweight" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 10,50 Euro. Ein solches Interesse würde früheren Aussagen von Siemens widersprechen und nicht wertschaffend sein, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Zusammenschluss der vor der Ausgliederung stehenden Siemens Energy mit SGRE wäre wegen des großen Geschäftsanteils von Öl/Gas weder eine Nachhaltigkeitsstory noch eine klare Wachstumsstory./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 19:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-11-25/22:05

ISIN: ES0143416115