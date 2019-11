++ Die US-Indizes schlossen die Sitzung am Montag dank der guten Performance der europäischen und asiatischen Aktien höher. Der NASDAQ schnitt am besten ab (+1,3%). Der S&P 500 sowie der Dow Jones legten jeweils um 0,7% zu. ++ ++ Die asiatischen Indizes profitierten am Dienstag von den positiven Nachrichten an der Handelsfront. ++ ++ Das chinesische Handelsministerium sagte, dass die führenden Verhandlungsführer aus China und den USA am heutigen Dienstag ein Telefonat geführt haben. Das Ministerium ...

